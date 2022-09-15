4. Vounous ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu açılışı yapışdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Vounous ve Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Ersenal’ın önderliğindeki ekip, sanatçılar ve Çatalköy Belediyesi çalışanları ile 5 bin yıllık bir tarihin yeniden keşfini yaşadıklarını belirterek Kıbrıs'ın, geçmişi ve kültürel zenginliği ile Akdeniz çanağının en güzel adalarından biri olduğunu söyledi.

Ülke turizmine hizmet veren bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzel çalışmaların önümüzdeki süreçte açık hava müzesi olarak geliştirilmesini temenni etti.

Tarihi döneme ve dokuya uygun gösterilerin de yer aldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar, Vounous köyündeki atölyeleri dolaşarak pişirilen eserler hakkında bilgi aldı; sanatçılarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunun açılış etkinliğine katıldı.

Töre, burada yaptığı konuşmada projenin çok önemli olduğunu kaydederek ülkenin güzelliklerini yaşatma adına böylesi girişimleri her zaman takdir ettiklerini belirtti.

5 bin yıllık geçmişi olan böylesine bir yerleşim birimini insanlığa yeniden kazandırmanın büyük başarı olduğunun altını çizen Töre, emeği geçen herkesi kutladı.

Töre, hayırsever iş insanları ve devletin de katkılarıyla bir sonraki etkinliğin daha da güzel gerçekleşeceğine olan inancını dile getirdi.