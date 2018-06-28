41. YIL GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

41. Güzelyurt Portakal Festivali yarın başlıyor.

Yarın saat 19.00’da kent merkezinden kortejle başlayacak festival, 8 Temmuz’da sona erecek.

Konserler, etkinlikler, yarışmalar, gösterilerin yer alacağı festivalde, çeşitli stantlar kurulacak ve 10 gün boyunca yaklaşık 50 ton portakal ve her gece binlerce bardak portakal suyu dağıtılacak.

41. Güzelyurt Portakal Festivali bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü ve Festival Komitesi Başkanı Süleyman Aldağ, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Yakın Doğu Hastanesi İşletme Direktörü Özgü Bayraktar hazır bulundu.

ALDAĞ

Basın toplantısında ilk sözü alan Güzelyurt Belediyesi Müdürü ve Festival Komitesi Başkanı Süleyman Aldağ, bu yıl Güzelyurt Portakal Festivali’nin 41. yılı olduğunu belirterek, bundan ciddi bir onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

41 yılda KKTC’nin en büyük ve en güzel festivalini yarattıklarına işaret eden Aldağ, festivalle halka ve esnafa bir canlılık getirdiklerini, festivalle toplumdan soyutlanmış yaşlılara sosyalleşme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Festival hakkında bilgiler de veren Aldağ, festivale gelecek vatandaşlara binlerce bardak ücretsiz portakal suyu dağıtılacağını, konserler ve çeşitli etkinliklerle Güzelyurt’u canlandıracaklarını söyledi.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, yerel yönetimler seçimlerinin ardından görevlerinin başında olduklarına işaret ederek, Güzelyurt Belediyesi olarak çalışmaya devam ederek kurumsallaşmayı ve sosyal belediyeciliği yakalamaya çalıştıklarını kaydetti.

Festivalin bölgeye ve vatandaşlara canlılık ve ivme kazandıracağına dikkat çeken Özçınar, festivali her yıl geliştirerek, gelecek nesillere yaşatabilecekleri bir festival bırakacaklarını söyledi.

Festivali yaşatmak için sponsorların önemine de işaret eden Özçınar, halkın desteği ve sponsorların katısıyla festivali başarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Özçınar, festivaller için devlet ve hükümetten daha fazla destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

TANPINAR

Festival süresince sinyal gücü artışı yapıp, stant kuracak festival sponsorlarından KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Telsim Vodafone olarak Güzelyurt Belediyesi ile sadece festival süresince değil, 365 güne yayılan bir işbirlikleri bulunduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’ın, bölgeye kattığı ivmeye destek olamaya çalıştıklarını belirten Tanpınar, Güzelyurt Belediyesi’nin akıllı şehir olması yönünde de destek vereceklerini kaydetti.

Tanpınar’ın konuşması ardından, KKTC Telsim ile Güzelyurt Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Başkan Özçınar ile Tanpınar imza koydu.

BAYRAKTAR: “ÜCRETSİZ KAN, ŞEKER VE TANSİYON ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK, HEMŞİRE VE AMBULANS BULUNACAK”

Ardından festival sponsorlarından Yakın Doğu Hastanesi İşletme Direktörü Özgü Bayraktar söz alarak, sağlıklı yaşamın önemine işaret etti ve festival süresince YDÜ Hastanesi’nin bir sağlık standı kuracağını aktardı.

Bayraktar, stantta bir hemşirenin hazır bulunacağını belirterek, vatandaşlara ücretsiz, kan, şeker, tansiyon ölçümlerinin yapılacağını kaydetti.

Festival süresince, festival alanında bir de ambulans bulunacağını belirtti.

Bayraktar’ın konuşması ardından, YDÜ Hastanesi ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Başkan Özçınar ile Bayraktar imza koydu.

FESTİVAL

41. Güzelyurt Portakal Festivali kortejle başlayacak. 41. yıla özgü birçok yenilik kortejde yer alacak.

41. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek resim yarışmasında bu yıl 4-15 yaş arası çocuklar canlı çizim yaparak, hem kendilerini geliştirecek, hem eğlenecek, hem de becerilerini gösterecek.

Öte yandan festival kortejine katılan kişilere ve açılış töreninde alanda bulunan herkese ücretsiz hediye piyangosu dağıtılacak. Resmi açılış töreninde, hazır bulunanların huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek olan 10 şanslı kişiye 10 hediye verilecek.

Her yıl olduğu gibi 41. yılda da yaklaşık 40/50 ton portakal ve her gece binlerce bardak portakal suyu ücretsiz olarak halka dağıtılacak.

41. yılda da yine belediye tarafından çocuklar için oyun ve yarışma stantları oluşturulacak. Ayrıca, narenciyeden elde edilen ürünlerin satıldığı stant oluşturulup, ürünlerin tanıtım ve bilinirliğini artıracak.

Oyun stantlarında çocuklar hem eğlenecek hem de yarışarak hediye kazanabilecek.

SAĞLIK HİZMETİ

41. Güzelyurt Portakal Festivali dolayısıyla Yakın Doğu Hastanesi ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla festival süresince park içerisinde oluşabilecek ani rahatsızlıklarda, ilk müdahaleyi yapabilmek amacıyla bir stant oluşturacak ve ambulans hizmeti koyacak.

Ayrıca 41. yıl dolayısıyla Güzelyurt Belediyesi, Sosyal Hizmet Birimi üyesi 100 kişiye kendi tesislerinde ücretsiz check-up hizmeti sağlayacak.

KONSERLER

Festival kapsamında, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gripin ve Aleyna Tilki konser verecek, ayrıca Kıbrıslı sanatçılar Arif Edizer, Örge Volkan, Serdar Kavaz, Kuzey Tarık da Barış Maço’yu anma gecesinde performans sergileyecek.

10 gün sürecek festivalde, her yaş grubunun katılımıyla birçok sportif etkinliğe yer verilecek.

Festivalde ayrıca dans ve akrobasi gösterileri de yer alacak. Açılış törenlerinde Grande Circus gösteri sunacak.

Ayrıca çeşitli gecelerde Brezilyalı ve Kübalılardan oluşan Karnaval Dans ve Show ekibi performans sergileyecek.

41. yıla özgü 4 Temmuz Çarşamba günü Kent Merkezi’nin yolları trafiğe kapatılacak ve meydanda stantlar kurulacak.

Esnafın yapacağı özel indirimlerle kent, şölen havasına bürünecek.

Her alışveriş yapana Belediye tarafından piyango bileti verilecek ve gecenin sonunda yapılacak çekiliş ile 10 kişiye çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Çekiliş öncesi ise Sinan Akçıl, kent meydanında performans sergileyecek.

Güzelyurt Portakal Festivali’nde Türkiye’den gelecek mankenlerin katılımları ile yaza özel defile de yer alacak.

Defile sonrası ise Türkiye’nin popüler gruplarından Gripin konser verecek.

Festivalde, çocuklar için de bir program hazırlandı. Birçok yiyecek ve içecek, çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Ayrıca oyun ve eğlence stantları oluşturulup, çocukların ücretsiz olarak eğlenmesi sağlanacak.

Paranın kullanılmayacağı bir gün olarak tasarlanan etkinliklerde, ayrıca Maugli Circus, ilizyonistler, jonglörler sahne alıp, çocuklar için performans sergileyecek. Aynı gün ilköğretim kurumları sahne performansları icra edilecek.