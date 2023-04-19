4.Sessiz Çığlık Mektup Yarışması başladı…

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın bugün başladığını duyurdu. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Mayıs…

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve halka açık olan yarışma, yaşlıların ve ruh sağlığı sorunları yaşayan hastaların ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmayı, toplumdaki görünürlüklerini artırmayı ve bu bireylerin haklarını savunmayı hedefliyor.

Sponsorluğunu Albank ve Asbank’ın üstlendiği yarışmaya 30 Mayıs'a kadar başvuru kabul edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 26 Temmuz’da yapılacak.

-Ödüller

Birinci gelen yarışmacıya 5 bin TL, ikinci gelen yarışmacıya 4 bin TL, üçüncü gelen yarışmacıya ise 3 bin TL nakit para ödülü verilecek.

Yarışmaya gönderilecek mektupların, yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hasta ve hasta yakınlarının gerçek hayat hikayelerinden kesitler olması gerektiği, hayali veya olmamış olayları gerçek gibi anlatan mektupların yarışma dışı bırakılacağı bildirildi.

Hiçbir katılımcının mektubunun yazılı ve sözlü onay alınmadan kimseyle paylaşılmayacağı, ödül kazanan mektupların da mektup sahiplerinden izin alınarak, paylaşılabileceği belirtildi.

-Jenkins: “Onların sessiz çığlıkları toplumun çığlıklarıdır”

Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins konuyla ilgili açıklamasında, geçen Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremde yaşanan trajik can kayıplarının ardından toplumun derin bir yasa girdiğini ifade ederek, sevdiklerini kaybeden ailelere en derin üzüntülerini ve en içten başsağlığı dileklerini iletti.

Jenkins, “Bunun ruh sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkisi oldu, bununla beraber dayanışmayı ve manevi destek sağlamanın önemini öğrendik” dedi.

Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın, insanlara duygu ve deneyimlerini paylaşma, bunları kağıda dökerek, ifade etme fırsatı sunduğunu belirten Jenkins, araştırmaların, travmatik, stresli veya duygusal olayların hakkında yazmanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkta iyileşmelerle sonuçlandığını gösterdiğini kaydetti.

Yarışmanın, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar ve yaşlıların içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını hissettirip onların yalnız olmadığını hatırlatacağını ifade eden Jenkins, “Onların sessiz çığlıkları toplumun çığlıklarıdır. Biz bu çığlıkların duyulmasını, toplumun hasta ve yaşlısına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Hatice Jenkins, yarışmanın sponsorlarına destekleri ve katkıları nedeniyle de teşekkür etti.

-Başvuru yöntemi

Yarışmaya katılmak isteyenler mektuplarını e-posta yolu ile [email protected] e-posta adresine gönderebilecek.

Katılımcıların, mektubun sonuna isim, soy isim – veya rumuz – ve ulaşılabilecek bir telefon numarası yazması gerekiyor.

Yarışma hakkında daha fazla bilgiye, 0548-855 4065 / 0533-8649955 / 0542-8883010 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Mektup yarışmasının katılım şartlarına ve daha fazla bilgiye erişmek için ise www.yaslihaklariveruhsagligi.org sayfası ziyaret edilebilecek.