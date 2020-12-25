5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 1071 eserin değerlendirildiği yarışmada 5 kişiye toplam 13 bin TL ödül verildi.

Aksa Enerji Kıbrıs Santrali’nin, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla düzenlediği ve bu yılki teması “İnsan Portreleri” ile “Sağlık ve Umut” olarak belirlenen yarışmaya, profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları renkli ve siyah-beyaz eserleriyle katıldı. Geçen yıllara göre katılımda artış yaşanan yarışmada 208 fotoğraf sanatçısı 1.071 eser ile yarıştı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda, Mehmet Karaca “Merhametli Anadolu Kadını” isimli eseriyle, İmge İldem ise “Hayata Sarıl” isimli eseriyle Sağlık ve Umut kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. İnsan Portreleri kategorisinde ise Gökhan Gökberk, “Queen”, Ahmet Harmancı ise “Sinek” isimli eserleri ile 2’şer bin TL’lik başarı ödülü kazandı. Bu yılki 5 bin TL’lik Aksa Özel Ödülü ise “Aksaçlı” isimli eseriyle İnsan Portreleri kategorisinde yarışan Mehmet Çimenli’nin oldu.

Jüri başkanlığı görevini fotoğraf ve resim sanatçısı Veysi Soyer üstlendiği, ayrıca tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ertaç Hazer ve yarışma koordinatörü Zekai Altan’ın da yer aldığı jürinin detaylı değerlendirmesi sonucunda toplam 36 eser sergilenmeye değer bulundu. Covid-19 kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl dijital ortamda yapılması kararlaştırılan fotoğraf sergisine www.aksaenerjikibris.com adresinden ulaşılabileceği bildirildi.