51. Geleneksel İskele Festivali başlıyor

Yarım asrı geride bırakan Geleneksel İskele Festivali, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

51. Geleneksel İskele Festivali kapsamında ayrıca Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’nin de 24’üncüsü KKTC, Türkiye, Arjantin, Şili, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Makedonya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı cuma akşamı saat 20.00’de kortej ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Konuk ülkelerin halk dansları ekipleri gösteri sunacak.

Protokol konuşmalarının ardından resmi açılış saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Ayrıca köy kadın kurslarının sergileri de İskele Belediye Gazinosu’nda açılacak. Festivalin açılış konserlerinde ise saat 22.00’den itibaren Hakan Yazıcıoğlu ve Fettah Can sahne alacak.

Festival boyunca, çeşitli konserler, yarışmalar ve spor etkinlikleri yer alacak.

Festivalde klasik haline gelen Yılın Genç Kızı ve Genç Erkeği Yarışması’nın da bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilecek.

FESTİVAL BASIN TOPLANTISIYLA TANITILDI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bazı Belediye Meclis üyeleri ve Festival Komitesi’nde görev alanlarla birlikte Merit Cyprus Gardens’da basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Sadıkoğlu, “Larnaka’dan İskele’ye uzanan, yıllandıkça güzelleşen, adanın en köklü festivali İskele Festivali’nin bu yıl 51. yaşını kutlayacağını” kaydetti.

Sadıkoğlu, uluslararası arenada kendisine yer bulan en kapsamlı festival olarak İskele Festivali’nin açılışını 28 Haziran’da iki ayrı konserle yapacaklarını ifade etti.

Sadıkoğlu, her günü, her gecesi dolu geçecek festivalde Kıbrıslı sanatçılara da ağırlık verdiklerini, İskele’nin yetiştirdiği önemli isimlerden Ayhan Başkal, Hasan Uluel, Mehmet Uluel, İbrahim Gerçek, yanı sıra Çağdaş Aydaş ve Fikri Karayel’in festivalde sahne alacaklarını ifade etti. Sadıkoğlu, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Ekin Uzunlar ile gençlerin yakından tanıdığı Sancak’ın da festivalde konser vereceğini söyledi.

Sadıkoğlu, festivalin tahmini bütçesinin 600 bin TL olduğunu ve yüzde 95’inin belediyenin öz kaynaklarından karşılanacağını belirtti.

KADİRAĞA

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı, İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni ve aynı zamanda Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi (CIOFF) KKTC Başkanı Özlem Kadirağa 24. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali hakkında bilgi verdi.

Kadirağa, ilk günkü heyecanla festivali büyüterek 24 yaşına getirdiklerini ifade etti.

Kadirağa, ülkenin değerlerini geleceğe taşımak ve kültürü tanıtmak amacıyla çıktıkları yolda onlarca ülkeye Kıbrıs Türk halkının kültürünü tanıttıklarını, Rum lobisine rağmen ülke bayrağını gittikleri ülkelerde gururla dalgalandırdıklarını söyledi.

Kadirağa, ülkeyi ve İskele’yi dışarıda tanıtmayı sürdüreceklerini söyledi.

GÜNKUT

Günkut Ajans Kurucu Başkanı Bülent Günkut da bu yıl 36’ncısı düzenleyecek Yılın Genç Kızı ve Genç Erkeği Yarışması hakkında bilgi verdi.

Günkut, Geleneksel İskele Festivali’nin yarı asrı geride bıraktığına dikkat çekti.

Günkut, güzellik yarışmasıyla dünyadaki en uzun soluklu yarışmalardan biri olmak hedefiyle çıktıkları yolda başarıya ulaştıklarını vurguladı.

Günkut, yarışmaya 13-19 yaş arasındaki genç kız ve genç erkeklerin katılabileceğini ifade etti.

Basın toplantısında ayrıca, Larnakalılar Derneği İskele Şube Sorumlusu Mustafa Bayramoğlu Larnakalılar Gecesi, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek Karadenizliler Gecesi, Belediye Meclis üyesi Çağlar Karadağ spor turnuvaları, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Metin Şenova Benon Dervişler Bisiklet Yarışı, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir İskele Rallisi, İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir Sporting Yarışması hakkında bilgi aktardılar.

Ayrıca festivale katkı koyan Telsim adına Telsim Pazarlama Müdürü Yiğit Çamcı ve Yakın Doğu Üniversitesi adına YDÜ Gazimağusa Dispanseri’nden Dr. İlksoy İkibiroğlu da söz aldı.

İkibiroğlu festival süresince festival alanında bir ambulansın hazır bekletileceğini, festival ziyaretçilerine şeker ve tansiyon ölçümü yapılacağını ve kan bağışı da kabul edileceğini kaydetti.