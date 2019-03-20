Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25- 31 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.



Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Milli Kütüphane ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nde yer alacak.



Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı kutlanmakta olan Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirecek etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.



Etkinlikler, 25 Mart Pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.



Yıl boyunca Milli Kütüphane’den en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verileceği açılış etkinliğinin ardından “Sosyal Medya ve Kitap Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi yer alacak.



ETKİNLİK PROGRAMI



55. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı bildirilirken, sınırlı sayıda seyirciye hitap etmek durumunda olan Akdoğan Halk Kütüphanesi’ndeki kukla tiyatrosunun ise sadece davetli okullardan gelecek çocuklar için sahneleneceği belirtildi.



Haftanın ilk etkinlikleri 25 Mart Pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Girne, Güzelyurt ve İskele Halk Kütüphanelerinde saat 10.00’da başlayacak. Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Sahne Sanatları Alanında Uzman Suzan Polat’ın, Masal Anlatımı etkinliği, Girne Halk Kütüphanesi’nde “Şiirine Resim Çiz” konulu ayraç yarışması ödül töreni, İskele Halk Kütüphanesi’nde “İlkokullara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” etkinliği gerçekleştirilecek.

26 Mart Salı günü, “Günümüz Kütüphaneleri İçin Fırsatlar” konulu panel Milli Kütüphane’de (AKM) Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği etkinliği olarak gerçekleştirilecek.

27 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde, Mehmet Ekin Vaiz ile “Sosyal Medya ve Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, İskele Halk Kütüphanesi’nin “Anasınıflara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” ve Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Esra Tülek’in kukla gösterisi yer alacak.

Ayrıca; 28 Mart Perşembe günü 08.30’da, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, Akile Kıvanç Rıza ile Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda söyleşi ve İskele bölge okullarının, İskele Halk Kütüphanesi’ni ziyareti ile etkinlikler devam edecek.

29 Mart Cuma günü saat 10:00’da Milli Kütüphane’de (AKM) Lütfiye Özipek ile söyleşi, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Mine Demirci ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde ise Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinlikleri yer alacak.

