61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

Ülkenin en köklü ve uluslararası festivalleri’nden olan "Mehmetçik Üzüm Festivali"nin 61’incisi dün akşam düzenlenen törenle başladı.

Mehmetçik Festival Alanı'nda yer alan açılış töreninde ilk olarak halk dansları ekipleri gösteri sundu.

-Tuğlu

Festivalin açılışında konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türkü'nün tarihinin en eski ve köklü festivallerinden olan Üzüm Festivali'ni 61. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek amaçlarının üzüm ve üzüm ürünlerini ön plana çıkmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Festivallerin ülke kültürüne büyük katkı sağladığına işaret eden Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin her geçen yıl daha başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

-Ataoğlu

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, on gün sürecek festivale katkı sağladıklarını ifade ederek böylesi festivallerin turizm açısından da önemli olduğunu kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, bölgenin çok uzun zamandan beri geçimini üzüm ve üzüm ürünlerinden sağladığını belirterek, Mehmetçik’te 1800’lü yıllarda başlayan üzüm üreticiliğinin en zor zamanlarda bile devam ettiğini ifade etti.

Üstel, belediyeler reformu yasası hazırlandığı dönemde haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ifade ederek, mali durumu kötü olan birçok belediyenin söz konusu reformla birlikte daha da iyi bir hale geldiğini kaydetti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise 61 yıl önce başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bugünlere kadar devam ettirilmesinin önemine değinerek yerli üretiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Yerli üretiminin her alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Töre, hükümet olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını sözlerine ekledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ülke kültürüne ve turizmine büyük katkı sağladığını söyleyerek, çevreyi ve doğayı koruyarak kalkınmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere iş imkanı sağlamak için bölgenin canlı kalması, planlı ve programlı bir şekilde gelişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra festivalin açılışı gerçekleştirildi

10 gün sürecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel sanatsal ve sportif gösterilerin yanı sıra konserler de yer alacak.

Festival kapsamında 12 Ağustos'ta Türkiye'nin tanınmış sanatçıların Ferhat Göçer konser verecek.