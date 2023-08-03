61. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor. 10 gün sürecek ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek festival, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival açılış töreni, yarın 19.00’daki kortejin ardından saat 20.30’da Mehmetçik Festival Alanı’nda yapılacak.

Türkiye’den Ferhat Göçer’in yanı sıra ülkeden Ahmet Evan, Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik festivalde sahne alacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nce bu yıl 61’incisi düzenlenecek Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konserlerin yanı sıra, halk dansları etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması yapılacak.