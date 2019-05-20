“7 kocalı Hürmüz” Girne’de sahnelenecek

Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu, Türk komedya geleneğinin efsane hikayesi “7 Kocalı Hürmüz” oyunu ile perdelerini açıyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ücretsiz sahnelenecek oyun, bu akşam saat 21.00’da sahnelenecek. Sadık Şendil’in yazdığı oyunu Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı sahneye koydu.

1800’lü yılların sonlarında Osmanlı topraklarında İstanbul Taşkasap’ta yaşayan Hürmüz, değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal yanı olmadan evlenmiştir. Her kocasını haftanın bir günü ağırlamakta, gönüllerini hoş etmekte, onlardan hediyeler almakta ve ekonomik sorunlarını çözmektedir. Ancak, onun gönlü berber eşinin dükkânında gördüğü doktordadır. Bir hastalık uyduran Hürmüz doktoru da evine getirtir. Doktor da ona âşık olur. Bu andan sonra doktor ve Hürmüz, kendilerini karmaşık olduğu kadar, gülünç gelişmeler karşısında bulurlar.