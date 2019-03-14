Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu üye derneklerinin katılımı ile yapılacak 8. Halk Dansları Şöleni için çalışmalara başlandı.

8. Halk Dansları Şöleni 22 – 23 Mart tarihlerinde YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Saat 20.00’de başlayacak olan şölene giriş ücretsiz olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ülkede halk dansları alanında çalışma yapan kültür ve sanat derneklerinin bir üst kuruluşu olan ve 2006 yılında Gençlik Dairesi yasası altında kurulan federasyona, ülkenin farklı bölgelerinden kayıtlı 23 dernek bulunuyor.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Teknik Komitesi geçtiğimiz yıllarda, Erkek ve Kadın Karşılamaları, Zeybekler ve Sirtolar ile ilgili oyunların incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik toplantılar, görüşmeler yapmış; üye dernekler ve üye derneklerin dansçıları ile hazırlanan sunumlar gerçekleştirmiştir.

Halk danslarının sahnelenmesinde dansların karakterleri ve figürlerin özüne yönelik önemli üretimler sağlayan teknik komite, bu alanda halk danslarının geleceğine yansıyacak önemli bir görevi de yerine getirmiştir. Ekipler, federasyon tarafından sunumu gerçekleştirilmiş oyunlar yanında, kasaplar, çifteteli ve arabiyeler ile taklidi temsili oyunlara da yer verecek. Teknik komite, figürler ve dansların karakteristik özellikleri yanında kostüm ve müzik konularında da inceleme ve araştırmalar yaparak çalışmalarına devam ediyor.8. Halk Dansları Şöleninde görev alacak federasyon üyesi dernekler, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan figürler ve dansların karakterlerini göz önüne alarak sahne performanslarını gerçekleştirecek.