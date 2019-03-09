9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali bugün başladı.

Lapta Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali yarın da devam edecek.

Festivalin açılışı bugün saat 13.00’te Hisarköy köy meydanında yapılacak.

Lapta Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek olan festival programı kapsamında, yöresel lezzetler tanıtılırken, çeşitli halk dansları ile yerel gruplarının konserlerine yer verilecek.

Orkide temalı festivalin, her iki gününde de saat 10.00’da Hisarköy köy meydanından orkideler diyarına yürüyüş gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere de yer verilecek festivalde, öğleden sonraları 16.30’da köy meydanında yakılacak festival ateşi eşliğinde kokteyl ikramı gerçekleştirilecek.