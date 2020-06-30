Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün gelenekselleştirdiği “Açık Hava Yaz Sineması” etkinlikleri, yarın akşam saat 21.00’de “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başlıyor.

Enstitüden yapılan açıklamada, Temmuz ayı boyunca her hafta bir filmin gösterileceği yaz sineması etkinlikleri ile Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan bu geleneğin yaşatılarak yeni nesillere aktarmanın amaçlandığı belirtildi.

Film gösterimleri; Selimiye Meydanı’nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün avlusunda yer alacak, katılım ücretsiz olacak.

Film gösterimlerinde sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulanacağından gösterim öncesi enstitünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan formların doldurularak rezervasyon yaptırılması gerektiği açıklandı.

Açık hava yaz sineması etkinlikleri kapsamında gösterilecek diğer filmler şöyle:

8 Temmuz saat: 21:00 “Kırımlı”, 16 Temmuz saat 21:00 “Ankara Yazı Veda Mektubu”, 22 Temmuz saat 21:00 “Ahlat Ağacı”.

Ayrıntılı bilgi için enstitünün 227 31 37 numaralı telefonu aranabilir.