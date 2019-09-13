Açık Kapı Sivil Toplum Festivali bu pazar başlıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi ile sivil toplum örgütlerinden oluşan bir komite tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin detayları bugün gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Müdürü Emilie Crozet, festivalin amaçları hakkında bilgi verdi.

Crozet şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali; STÖ’lerle ilgili farkındalık ile STÖ’lerin görünürlüğünü artırmayı, gönüllülüğü teşvik etmeyi ve daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplumun oluşturulmasına yönelik olarak STÖ’lerin medya ve iş dünyası ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı koymayı hedefliyor.

4. Açık Kapı Festivali 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Açık Kapı Festivali’nde bu sene 72 sivil toplum örgütü kapılarını açacak ve herkes için farklı etkinlikler düzenleyecektir. Açık Kapı Festivali, sivil toplum örgütlerinin toplum yararına gerçekleştirdikleri faaliyet ve çalışmalarını teşvik edip, kendilerini tanıtmaları ve halka yakınlaşmalarını sağlayacak fırsatlar yaratmaya devam ediyor.”

Daha sonra Organizasyon Komitesi temsilcileri 4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali ile ilgili bilgi verdi.

72 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ KATILIYOR

Alzheimer Derneği’nden Beran Dağtaş, bu sene Festivale kültür, sanat, sağlık, ekoloji, insan hakları, kırsal kalkınma gibi birçok farklı alanda çalışan 72 STÖ’nün katıldığını belirtti.

Dağtaş, 4. Açık Kapı Festivali çerçevesinde, 15.00-19.00 saatleri arasında şu noktalarda fuarlar gerçekleştirileceği bilgisi verdi:

“28 Eylül Cumartesi, Lefkoşa Kumsal Parkı; 5 Ekim Cumartesi, İskele Makenzi; 12 Ekim Cumartesi, Mağusa Kale Pasajı; 13 Ekim Pazar, Lefke Merkez”.

Dağtaş, fuarlarda, adadaki STÖ’lerin, çalışmalarını topluma tanıtacakları faaliyetlerin yanı sıra, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktivitelerinin de ziyaretçileri beklediğini sözlerine ekledi.

57 ETKİNLİK DÜZENELECEK

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği’nden Fatma Yahyalar, Lefkoşa, İskele, Mağusa ve Lefke’de düzenlenecek sivil toplum fuarlarının yanı sıra, festival süresince, 35 STÖ’nün atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, film ve belgesel gösterimleri, paneller, köy festivalleri, söyleşiler, seminerler gibi 57 farklı etkinlik düzenleyerek halka kapılarını açık tutacaklarını belirtti.

GÖNÜLLÜLÜK FIRSATI…

Lefke Turizm Derneği’nden Hasan Karlıtaş, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirebilmeleri ve daha çok kişiye ulaşabilmeleri için aktif gönüllülerinin sayısını artırmalarının şart olduğunu dile getirdi.

Karlıtaş, Açık Kapı Festivali’nin, halkın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile tanışması ve bu örgütlerin yürüttükleri toplum yararı güden çalışmalar hakkında bilgi almasına olanak sağlıyor olması sebebiyle de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Festivalin herkese, dernekler, vakıflar ve inisiyatiflerde gönüllülük yapma ve bu oluşumları destekleme fırsatı sağladığına işaret eden Karlıtaş, STÖ’lerin, sivil toplum çalışmalarına ilgi duyanlarla buluşmayı heyecanla beklediklerini ve herkesi Sivil Toplum Fuar’larına ve Açık Kapı Festivali etkinliklerine katılmaya davet ettiklerini belirtti.

4. Açık Kapı Festivali programına www.sivilalan.eu, www.facebook.com/civicspacesivilalan ve https://www.instagram.com/civicspacesivilalan sayfalarından ulaşılabilir.

Festival hakkında daha fazla bilgi almak için 227 65 05 / 0542 878 42 14 telefon numaraları aranabilir, bilgi@sivilalan.eu e-posta adresinden iletişime geçilebilir.

Açık Kapı Sivil Toplum Festivali Organizasyon Komitesi, Yeşil Barış Hareketi, Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi- MAGEM, Alzheimer Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, Dörtyol Kültür Sanat ve Aktivite Derneği, Mağusa Suriçi Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, İskele Sahil Lions Kulubü, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Lefke Turizm Derneği ve Sivil Alan’dan oluşuyor.