Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu’ndan Kum Zambağı şarkısı

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’ne bağlı olarak koro şefi Erkan Dağlı tarafından çalıştırılan Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Kum Zambağı şarkısını geçen hafta tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ülkenin endemik bitkilerinden olan kum zambaklarını korumak ve farkındalık yaratmak için hazırlanan şarkının sözlerini Kıbrıslı şair Havva Tekin, müziğini ise Türkiyeli besteci ve müzik eğitimcisi Nedim Yıldız yaptı.

Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan eser koro şefi Erkan Dağlı’nın yönetiminde Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu tarafından On Air Records stüdyolarında kaydedildi.

Eserin piyano eşliklerini Atakan Sarı yaparken, aranje, mastering, mixing ve uluslararası dağıtımını İnanç Eyüboğlu gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje, yaz ayında Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından da klipi çekilerek şnota ve kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullarda seslendirilmek üzere müzik öğretmenlerine dağıtılacak.

Koro Şefi Erkan Dağlı; bu tür proje şarkılarını çocuk şarkıları repertuarına kazandırmaya devam edeceklerini ve farkındalık konusunda şarkılar yolu ile topluma mesaj vereceklerini söyledi.