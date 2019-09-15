Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği'nden konser

Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) 2. Kültür Şenliği Tuğçe Tayfur konseri ile tamamlandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi Belediye Parkı Festival alanındaki konserde Tuğçe Tayfur kendi şarkılarının yanı sıra babası Ferdi Tayfur’un şarkılarını da seslendirdi.

Gecede, Gaziset Orkestrası’ndan Hüseyin Yücelten ve Cemal Özgürsel’in yanı sıra Türkçe Rap müziğin sevilen ikilisi Alpmut ve Mahmut Ezer de sahne aldı.

ADAKDER Başkanı Ramazan Toklu, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiği ve kültür zenginliğini sağladığını belirtti. Geceye katkı koyan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edilirken, piyango çekilişide gerçekleştirildi.