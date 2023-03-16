Ağzade Tayland'daki Mister Global Dünya Yarışması’nda iki dalda ödüle layık görüldü

KKTC'nin 2021 Bay Kuzey Kıbrıs'ı Mehmet Ağzade, Tayland'da düzenlenen Mister Global Dünya Yarışması’nda iki dalda ödüle layık görüldü.
KKTC bayrağının büyük finalin sahnesinde dalgalandığını vurgulayan Ağazade, ulusal kostümüyle ödülünü alırken dünyaya “Kuzey Kıbrıs, North Cyprus” diye haykırdığını ancak depremin acısı nedeniyle sevincinin buruk kaldığını ifade etti.
“43 ülkede Kuzey Kıbrıs (North Cyprus) adı dolaşıyorsa ne mutlu bize...” diyen Mehmet Ağzade, tanınmanın da tanıtmanın da bu olduğunu kaydederek, devlet yetkililerinin böyle etkinliklerden maddi desteklerini esirgememesini temenni etti.