Ahmet Sanver'in 16’ncı kitabı “Bitmeyen Hatıralar” yayımlandı

İş insanı Ahmet Sanver’in Kıbrıs tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini konu alan, 16’ncı kitabı “Bitmeyen Hatıralar” yayımlandı.

Yazdıklarının ve yazacaklarının, kurgu ve hayallerden değil, yaşanmış olaylardan oluştuğunu kaydeden Sanver, “Bu öykülerde her yaştan insanın kendinden bir şeyler bulacağına inanıyorum” dedi.