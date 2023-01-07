Ahmet Yıkık’ın, “Edebiyatın Kıyısından Sesler - Kıbrıs’ta Yazma Çalışmaları” kitabı yayımlandı

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Ahmet Yıkık’ın, “Edebiyatın Kıyısından Sesler -Kıbrıs’ta Yazma Çalışmaları” adlı kitabı Kesit Yayınları tarafından yayımlandı.

Yeni kitabıyla ilgili açıklama yapan Dr. Ahmet Yıkık, kitabında 2013 yılından bu yana Kıbrıs Türk edebiyatı üzerine yapmış olduğu araştırma ve incelemelerini bir araya getirdiğini, toplumla edebiyat arasındaki karşılıklı etkileşimleri açımlarken tarihselci yaklaşımdan yararlandığı ifade etti.

Yazarların, eserlerini yazarken yaşadıkları çağ ve coğrafya bağlamında belirli niyetler taşıdıklarının altını çizen Yıkık, ayrıca belirli okuyucu kitlelerine seslendiklerinin farkında olarak ürün verdiklerini gözden kaçırmamak gerektiği üzerinde durdu.

Dr. Ahmet Yıkık bu çalışmasında deneme, eleştiri ve makale türleri arasındaki yazınsal sınırları bile isteye ihlal ederek geçişkenliğe kapı aradığını belirtti.

Yıkık, bir yandan geç Tanzimat döneminden günümüze değin Adada üretilen edebiyatın genel karakterini yansıtan panoramik bir resim sunarken, öte yandan, başat ya da umut vadeden şair-yazarların belirli eserlerine odaklanarak bireysel ve toplumsal temsiliyet ekseninde kavramsal okumalar gerçekleştirdiğini anlattı.

Edebiyatın Kıyısından Sesler - Kıbrıs’ta Yazma Çalışmaları; Kaytaz-zâde Mehmed Nâzım, Ahmet Tevfik Efendi, Mehmet Kansu, Özden Selenge, Aydın Mehmet Ali, Mehmet Yaşın, Zeki Ali, Faize Özdemirciler, Ümit İnatçı, Tamer Öncül, Fatma Akilhoca, Gürgenç Korkmazel, Nafia Akdeniz, Ceyhan Özyıldız, Fatoş Ruso Avcısoyu, Gürkan Uluçhan, Emel Kaya, Halil Karapaşaoğlu, Tuğçe Tekhanlı, Ahmet Şimşek vd. Kıbrıslı kalemlerin eserleri üzerinden Ada edebiyatının temel özelliklerini ortaya koymaya yönelik yirmi altı denemeden oluşuyor.

Yıkık, kitabını, deneme türüne ve/veya Kıbrıs Türk edebiyatına ilgi duyan genel okuyucu kitlesinin rahatlıkla anlayacağı açık ve akıcı bir dille kaleme aldığını belirtti ve aynı zamanda eserin Kıbrıs Türk edebiyatı üzerine akademik çalışmalarda bulunan bilim insanlarına yönelik doyurucu bilgiler ihtiva ettiğine vurgu yaptı.