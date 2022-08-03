Akademi Sanat Derneği defilesi Cumartesi Otehello Kalesi'nde

Akademi Sanat Derneği, Kıbrıs Türk kültüründen motifler ve el işlerini kumaşlarla buluşturup hazırladığı defilesini 6 Ağustos’ta yapıyor. Defile, Cumartesi günü saat 21.00’de Gazimağusa Othello Kalesi'nde yer alacak.

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerden olan el işleri ve motiflerin harmanlanarak tamamen el emeği ve göz nuru ile uzun bir süredir hazırlandığını ve kumaşlar üzerine yeni tasarımlarla sergileneceğini kaydetti.

“Ülke kültürümüze değer veren herkesi” defilelerine beklediklerini kaydeden Eroğlu, girişin ücretsiz ve halka açık olduğunu söyledi. Eroğlu, projenin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışarak emek veren Akademi Sanat Derneği ailesine ve katkılarını esirgemeyen Kültür Dairesi'ne de teşekkür etti.