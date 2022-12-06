Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, “Öğretmene Vefa” başlığıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ikinci bölümünü başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor. Perşembe günü tüm kütüphanelerde emekli öğretmenler konuk edilecek.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ilk bölümünde sanatçı ve yazarları ağırlayan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği, “Öğretmene Vefa” başlığıyla iki haftada bir perşembe günleri, 26 Ocak Perşembe gününe kadar tüm kütüphanelerde emekli öğretmenleri konuk edecek.
Halk Kütüphanesi’nde saat 11.00’de başlayacak sohbet buluşmasına ise, Emekli İlkokul Öğretmeni Mediha Saltkaya katılacak.
Kültür Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 22 Aralık Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk etmeye devam edecek.