Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri devam ediyor…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneler, geçtiğimiz hafta perşembe günü gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinlikleriyle renkli görüntülere ve samimi sohbetlere ev sahipliği yaptı.

Gazimağusa’da Seramik Sanatçısı Semral Öztan çocuklarla seramik çalışması yaparken, İskele’de yazar Kemal Latif kültürel objeleri tanıttı ve Girne’de müzisyen Ali Erbilek, Edebiyat Öğretmeni Filiz Yuvalı ve Müzisyen Muharrem Cemoğlu ile müzikli bir edebiyat sohbeti yaptılar.

Akdoğan’da Müzisyen Soyhan Bilgeer ile müzik konuşulup şarkılar söylenirken Lefkoşa Milli Kütüphane’de Besteci Müzisyen Ahmet Belevi ile geçmişe yolculuk yapıldı. Güzelyurt ve Mehmetçik halk kütüphanelerinde ise tiyatro sanatçıları Sevcan Avcı ve Cevahir Caşgir ile tiyatral sohbetlere ev sahipliği yapıldı.

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 30 Haziran Perşembe günü farklı konular ve konukları bölgelere taşımaya devam ediyor.

Lefkoşa’da Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle başlatılan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin 30 Haziran Perşembe günkü konukları; Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 11.00’da Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’da Yazar Ferdiye Yurdakul, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Yazar Ulus Irkad, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 15.30’da Yaşam Koçu Gül Naimoğlu, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Sanatçılar Arif Albayrak ve Dolgun Dalgıçoğlu, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde de saat 11.30’da Araştırmacı Yazar Zekai Altan, Erenköy Halk Kütüphanesi’nin Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda gerçekleştireceği sohbet etkinliğine ise saat 11.00’da Yazar Fadıl Elmasoğlu konuk oluyor.

İki haftada bir perşembe günleri farklı konuklarla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin dördüncüsü 14 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek.