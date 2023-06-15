“Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliği kapsamında müzikli çocuk masalları okundu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” etkinliği kapsamında, müzikli çocuk masallarından örnekler okundu.

Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de saat 10.00’da yapılan etkinlikte, Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener, Kültür Dairesi Sanatçısı Müzisyen Tuncay Langal ve Müzisyen Nejla Egemen’in sunacağı müzik dinletisi eşliğinde Kıbrıs Türk halk masallarından örnekler okundu. Etkinlik, saat 11.00’de de Algım Özel Eğitim Okulu öğrencileri için özel olarak tekrar sunuldu.

Öte yandan, Kültür Dairesi tarafından düzenlenen “Arkadaşım Kitap” etkinliği kapsamında ise, 08.00 – 17.30 saatleri arasında, Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nde üye kaydı olan ve yeni üye kaydı yaptıran ilk ve ortaokul çocuklarına kitap hediye edilecek.