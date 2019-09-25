Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bünyesinde kurulan Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kütüphanesi açıldı.

ARUCAD Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi bünyesinde araştırmacıların, öğrencilerin ve Kıbrıs’ın iki toplumundan ilgililerin sanat, tasarım ve Akdeniz’in ve Kıbrıs’ın kültürel mirasıyla ilgili bilimsel yayınlara erişebilmesi için bir Araştırma Kütüphanesi kuruldu.

Kütüphanede, arkeoloji, antropoloji, tarih, sanat, sanat tarihi ve tasarım alanlarından farklı dilde birçok yayın bulunuyor.

Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Marko Kiessel, Merkezin öncelikli amacının basılı ve dijital fotmatta birçok bilimsel kaynağı derleyerek, bu yayınları araştırmacılara, öğrencilere ve tüm ilgililere ARUCAD’ın yeni ve günden güne büyüyen Araştırma Kütüphanesi çatısı altında inceleme ve araştırma olanağı sunmak olduğunu belirtti.

ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ’NE PROF. DR. LATİFE SUMMERER’DEN ÖNEMLİ KATKI

Araştırma Kütüphanesinin temelini araştırmacı Prof. Dr. Latife Summerer’in 2018-19 Akademik Yılında ARUCAD’a bağışladığı yaklaşık 2000 adet kitap ve dergiden oluşan, özel bir yayın koleksiyonun oluşturduğunu belirten Kiessel, Kütüphanenin kurulduğu günden bu yana kitap alımları, bağışlar ve takas programlarıyla büyümeye devam ettiği bildirildi.

ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN İLK KONFERANSI 23-24 EYLÜL’DE YAPILDI

Tematik odağı bağlamında bilimsel çalışmalar yürüten merkezin ilk uluslararası konferansı 23-24 Eylül’de gerçekleşti. “Bölünmüş Kıbrıs’ta Kültürel Mirasın Kaydedilmesi, Korunması ve Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve Fırsatlar” isimli uluslararası konferansta organizatörler Dr. Hazar Kaba, Prof. Dr. Marko Kiessel ve Prof. Dr. Latife Summerer, Yunanistan, Türkiye, Almanya, İsveç, İtalya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kıbrıs'ın her iki yanından bilim insanlarını bir araya getirdi. ARUCAD Atölye Binasında iki gün süren konferansta Kıbrıs Adasının kültürel mirasına ilişkin verimli sunumlar yapıldı.