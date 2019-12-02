Akıncı çifti, piyano resitalini izledi genç piyanistleri kutladı

Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde, Bellapais Manastırı’nda Piyano Resitali gerçekleştirdi. Resitalde, sanatçı Rauf Kasimov’un, yaşları 8 ile 16 arasında değişen toplam 8 öğrencisi sahne aldı.

Gecede, genç piyanistler performansları ile büyük beğeni topladı.

Konserin sonunda Rauf Kasimov, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ithafen Kamuran Aziz'in Al Yemeni Mor Yemeni parçasını çaldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konser sonrası yaptığı açıklamada, yaşları 8 ile 16 arasında değişen pırıl pırıl 8 tane genç piyanisti, aileleri ve öğretmenleri Rauf Kasimov’u yürekten tebrik etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, genç piyanistlerin ailelerine, Rauf Kasimov’a, verdikleri destek, ortaya koydukları emek dolayısıyla teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’ne destek verip yaşatanları da kutladı.

“KÜLTÜR VE SANATLA SINIRLAR AŞILABİLİR”

Kültür ve sanatın evrenselliğine dikkat çekerek kültür ve sanatla sınırların aşılabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, genç piyanistlere hitaben “Siz bu sınırları aşıyorsunuz… Hepiniz birer sanat elçisi olacaksınız… Dünyaya açılmamızı sağlayacaksınız” dedi. Cumhurbaşkanı, genç piyanistleri önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda solist olarak izlemeyi temenni ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, eşi Meral Akıncı ile birlikte, genç piyanistlere çiçek ve plaket takdim etti.

SAHNE ALAN GENÇ PİYANİSTLER

Bellapais Manatırı’nda gerçekleşen resitalde, Masal Gül, İsmet Gürmen, Antonio S. Hughes, Sylvana I. Hughes, Ayşe Çubukçu, İrem Bilen, Can Sakkaoğlu ve Pelin Ece Acar isimli genç piyanistler sahne aldı.