Allegra Ensemble konseri yarın akşam

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'de düzenlenen etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan "Allegra Ensemble Topluluğu"nun, yarın Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde vereceği konserle devam ediliyor.
Kutlama etkinlikleri kapsamında Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından “Alayköy İlkokulu 100. Yıl Teknoloji Odası Açılışı” açılışı da bugün yapıldı. Kutlama etkinlikleri kapsamında TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde doğa yürüyüşleri, jimnastik müsabakası, spor şenlikleri ve konser etkinlikleri de yer alıyor.