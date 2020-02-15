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Alsancak’ta “İlkbahar Şöleni” gerçekleşecek

Alsancak’ta “İlkbahar Şöleni” gerçekleşecek
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Alsancak Belediyesi, “Rusça Konuşanlar Birliği” iş birliğiyle “İlkbahar Şöleni” düzenliyor.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre şölen 1 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

“Maslenitsa” gününün gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer alacak.

Alsancak Milli Park’ta gerçekleşecek şölen 11.00-18.00 saatleri arasında yapılacak

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