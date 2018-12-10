Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümü olan 12 Aralık öncesinde Basın Emekçileri Sendikası’nda Arif Hoca Belgeseli gösteriliyor.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ile Basın Emekçileri Sendikası işbirliğinde gösterilecek olan Arif Hoca Belgeseli’ne katılımın ücretsiz olacağı bildirilirken, belgesel gösteriminin 19.30’da Basın-Sen Lokali’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Barış Gazeteciliği Üzerine Söyleşi

Yarın akşam Basın-Sen’de gösterilecek olan etkinlik sonrasında, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Christos Christofides Barış Gazeteciliği üzerine bir de söyleşi gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada, ilgi duyan herkes belgesel gösterimine davet edildi.