Arkın Group Girne Fest 23 ile ilgili basın toplantısı yapılacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve 40 gün boyunca aralıksız kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak olanArkın Group Girne Fest 23 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Geçmişte, çeşitli dönemlerde çeşitli noktalarda hayat bulan festivallerin tek bir çatı altında toplanarak 40 günlük süreye yayıldığı ‘GİRNE FEST 23’, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılış gerçekleştirip, Zeytinlik Festivali ile son buluyor. Turizm Kenti Girne’nin cazibe merkezine dönüşmesi adına atılan bir adım olarak nitelendirilen festivalin, turistlerin Girne Kenti’ni ziyaret edecekleri bir zaman dilimi oluşturma hedefini taşıyor. Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Anfitiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik Köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili Pazartesi saat 11.30'da Colony Hotel 'te basın toplantısı yapılacak.