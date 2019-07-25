Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi dönem sonu sergisi

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nde düzenlenen kursların dönem sonu sergisi dün akşam Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Girne yerleşkesinde açıldı.

Verilen bilgiye göre, Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy ve Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın kursiyerleri tebrik etti, serginin başarılı çalışmalara ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

Gecede, resim, cam, seramik, çamur tornası, grafik tasarım ve Yunanca kurslarını tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri de takdim edildi. Sergi, 30 Temmuz’a kadar ARUCAD Girne yerleşkesinde ziyaret edilebilecek.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin 2019-2020 yılı kursları eylül ayında başlayacak.