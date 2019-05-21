Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü  açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Mimarlık Bölümü açıldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre Mimarlık Bölümü, YÖDAK onayıyla 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak.

ARUCAD Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu, yeni akademik dönemde öğrencilerin Mimarlık Bölümünü de tercih edebileceklerini belirterek, öğrencilere mesajında mimarlığın günümüzde en aranılan ve tercih edilen bir meslek alanı olduğunu kaydetti.

Yapıcıoğlu, ARUCAD’ı tercih edecek öğrencilerin 10-11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Burs ve Yetenek Sınavı’na girebileceklerini belirtti.