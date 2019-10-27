banner22

Arman Ratip'ten piyano resitali

Arman Ratip'ten piyano resitali
banner30

Piyanist- Besteci Arman Ratip, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.
Verilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayesinde verilecek piyano resitali çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.
2 Ekim’de başlayan ve 9 farklı konsere ev sahipliği yaparak 1 Kasım’da tamamlanacak 17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ni kurum, kuruluş ve sponsorların da desteğiyle Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği düzenliyor.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
  1. Türkiye

banner24

banner25

﻿