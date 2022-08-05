ARUCAD öğrencilerinin 2022 bahar dönemi sergisi açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi, Salı akşamı ARUCAD Atölyeler Binasındaki açılış etkinliğiyle sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre resim, heykel, cam, seramik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dahil üniversitenin tüm alanlarından öğrencilerin, bahar dönemi boyunca katıldıkları derslerde tasarladıkları eserleri içeren sergi, Girne Yeni Liman çemberinde bulunan ARUCAD Atölyeler Binasında 08.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.