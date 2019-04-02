Aşık Veysel ve Nesimi'i anma etkinliği

Doğumunun 125. yıl dönümünde Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. yıl dönümünde Azerbaycanlı şair İmâmeddin Nesîmî, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ)’de anılacak.

KİSBÜ’den verilen bilgiye göre, TÜRKSOY ve TC Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenecek anma programı, 5 Nisan Cuma günü saat 10.00'da KISBÜ konferans salonunda yer alacak.

Aşık Veysel’in torununun da katılacağı programdaki konuşmacılar her iki sanatçıyı anlattıktan sonra kopuz ve saz konseri ile program devam edecek.

Programın konuşmacıları Prof.Dr. Umay Türkeş Günay, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, Prof.Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın ve Dr. Kalmamat Kulamshaev olacak.

KISBÜ Rektörlüğü tüm meraklıları programa davet etti.