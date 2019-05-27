Atölye çalışmalarına kayıtlar sürüyor

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), atölye çalışmaları için cuma gününe kadar başvuru kabul edecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına 20 yaş ve üzeri kişiler başvuru yapabilecek. Dersleri 6 farklı hocanın vereceği çalışmalara katılanlara katılım belgesi verilecek.

Başvuru için mesai saatleri içinde belediyenin kültür işleri bölümünün 81 52 118 numaralı telefon hattından 147 ve 150 dahili hattı tuşlanarak ayrıntılı bilgi edinilebilecek. Mesai saati sonrasında ise 0533 854 20 50 numaralı telefon aranabilecek.