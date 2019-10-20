Bağlıköy'de Paluze Günü

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Bağlıköy 6. Geleneksel Paluze Günü bugün yapılıyor.

Köy meydanında yer alan ve saat 10.00’da başlayan etkinlikte, palüze yapımı sergilendi, paluzenin yanı sıra üzüm suyundan yapılan birçok ürün, Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, el işi ürünleri satışa sunuldu. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte daha sonra açılış konuşmaları yer aldı.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Taner Kerimoğulları, Bağlıköy’ün doğası ve mimarisini korumak adına bir avuç gönüllü ile yola çıktıklarını anlatarak, amaçlarının köyü eski günlerine kavuşturmak, bağcılığı canlandırmak ve köydeki eko turizm çalışmalarını artırmak olduğunu söyledi.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Perihan Aziz de, etkinliğin altıncısını düzenlemekten mutlu olduklarını ancak bu çalışmaları yürütürken bir dernek binalarının bile bulunmadığını vurgulayarak, Bağlıköy’ün öz değerlerini korumak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, bu tür etkinliklerin kültürümüzün ve üretimin devamlılığını sağlamak adına önemli olduğunu kaydederek, Belediye olarak bu tür etkinliklere ellerinden gelen desteği verdiklerinin altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, Bağlıköy’ün 2013 yılında koruma altına alınarak, kendi dokusunu koruyan güzel bir eko köy olma çalışmalarının önünün açıldığına dikkati çekerek, bu uğraşların devam ettiğini söyledi.

Üstel, görevlerinin bölgeye daha çok turist gelmesini sağlayıp bölgeye turizmden daha çok pay kazandırmak olduğunu vurgulayarak, bölgedeki altyapıların daha da gelişmesiyle turistlere de daha kaliteli hizmetler sunulabileceğini belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Bağlıköy’ün Akdeniz ikliminin hakim olduğu tipik bir dağ köyü olduğuna işaret ederek, bu bölgede bağcılığın ve üzüm ürünlerinin çok önemli olduğunu ve geliştirilebileceğini söyledi.

Bağlıköy’ün uçlarda kalsa da KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Töre, gençlere bugünlere nasıl gelindiğini öğretmenin ve bölgede üretimi devam ettirmenin önemine değindi.

Konuşmaların ardından etkinlikte çeşitli müzik dinletisi ve dans gösterileri gerçekleştirildi.