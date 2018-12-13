Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün gece Surlariçi’nde yer alan Bandabuliya Sahnesi’nde Rock Gecesi gerçekleştirdi.



Oskay Hoca şefliğinde LBO, konuk solistler Ersun Hoca, İnanç Erşen ve Orçun Benli’nin seslendirdiği Rock parçalarla sahne aldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konser sonunda yaptığı konuşmada, LBO Birim Sorumlusu Direnç Sarıca öncülüğünde müzikseverlerin beğenisini toplayan bir yol haritası çizildiğini, bunun sonucunda her geçen yıl çok daha güzel işler ortaya konulduğunu söyledi.



Harmancı, konuşmasının sonunda, hiçbir karşılık beklemeden gecede konuk solist olarak yer alan Ersun Hoca, İnanç Erşen ile Orçun Benli’ye teşekkür etti.