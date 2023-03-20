Baraka Kültür Merkezi, “Melekler Takımı” anısına sahnelediği oyunun gelirini GTMK Okul Aile Birliği'ne verdi

Baraka Kültür Merkezi, “Melekler Takımı” anısına sahnelediği oyunun gelirini Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) okul aile birliğine verdi.

Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı, Radyum Kızları hakkında belgesel bir oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” 21 ve 25 Mart saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde son iki gösterimini yapacak.

Baraka’dan verilen bilgiye göre, Mart ayı başından bu yana temsillerine devam eden oyunun ilk iki gösterimi Melekler Takımı anısına yapılmıştı.

Duyarlı seyircilerin katkısıyla 5 bin 770TL olarak toplanan tüm bilet geliri GMTMK Okul Aile Birliği temsilcisine teslim edildi. Yapılan görüşmede, öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi ve böylesi bir dönemde maddi ve manevi toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, İsias davasının takipçisi olunacağı da belirtildi.

-Son iki oyun 21 ve 25 Mart’ta… Çocuk izleyicilere tavsiye edilmiyor

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı temsillerde seyircinin büyük beğenisini kazanan “Karanlıkta Işıldayanlar” oyununa 10 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet edildi.

21 Mart Salı ve 25 Mart Cumartesi saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde son kez sahnelenecek oyun izleyicileri 1900’lerin başına götürürken, dönemin dans ve müzikleriyle buluşturuyor, ayrıca kadının ve emeğin özgürleşmesi mesajını da veriyor. Tek perdelik oyun bir saat sürüyor. 20 TL’lik biletler girişten veya Khora Kitap Cafe’den temin edilebiliyor.

-Oyunun konusu…

Radyum Kızları, saat kadranlarını, radyum içeren ve kendiliğinden parlayan boya ile boyamaktan radyasyon zehirlenmesi geçiren işçilerdi. Fabrikada kurşun maskelerle dolaşan patronlar, kadınlara, boyanın zararsız olduğunu söyleyerek fırçanın ucunu dudaklarını kullanarak düzeltmeleri talimatını vermişti. Kızların birçoğu ölümcül miktarda radyum yuttu. İşçi kadınlardan beşi, patronlara dava açtı. Radyum Kızları davası, patronların, çalışanlarının sağlığından sorumlu tutulduğu ilk davalardan biriydi.