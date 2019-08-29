Başbakan Tatar, ekipleri kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan çeşitli ülkelerden gelen ekipleri kabul etti.

Festival organizasyon heyetini temsil eden Gençlik Merkezi Başkanı Mustafa Özgü, çeşitli ülkelerden katılan grupları tek tek tanıttı.

Dün akşam başlayan 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan grupların renkli giysileri ve gösterileriyle festivale renk kattıklarını dile getiren Özgü, bu tür organizasyonların ülke tanıtımı için büyük önem taşıdığını kaydetti.

İmkanların daha çok olması halinde organizasyonların çeşitlendirilebileceğini dile getiren Özgü, maddi katkılarla bu tür etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Organizasyona katkılarından dolayı Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür eden Özgü, ileriki yıllarda da katkıların devam etmesini temenni etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, bu tür organizasyonların özveriyle yapıldığını bildiğini dile getirdi.

Etkinlikler içerisinde yer alan gençlere ve misafirler “hoş geldiniz” diyen Tatar, KKTC’de yaşayan halkın her türlü kültürel ve sosyal etkinliğe sıcak baktığını dile getirerek, etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür etti.

Ülkenin tanıtılması açısından da bu etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, karşılıklı festivallerde yer almanın da çok güzel olaylar olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, bu gibi faaliyetlerde yer alanları da kutlayarak Kıbrıs Türkü’nün yoluna devam ettiğini, devletini güçlendirerek kültürünü koruduğunu kaydetti.

Tüm bu güzelliklerin sosyal medyada da yayılarak ülkenin tanıtılacağını söyleyen Tatar, katılan herkese teşekkür etti.