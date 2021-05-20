“Basdelli” isimli masal kitabı Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde de ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, ilkokul çocuklarına armağan etmek amacıyla yayınladığı masal kitabı, Kıbrıs’ın en çok bilinen halk masalı “Basdelli”, Lefkoşa’da Kültür Dairesi’nden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kültür Dairesi Yayını olan masal kitabı, 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren Lefkoşa AKM Milli Kütüphane’de ve bölgelerdeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinden de kitabı okumak isteyen çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın editörlüğünde ve sunuş yazısıyla okuyucuya sunulan Basdelli “Kıbrıs Meselleri Derlemeler 1” başlığıyla geçtiğimiz hafta yayınlandı. Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sunuş yazısında da ifade ettiği üzere konuyla ilgili açıklamasında “Kültür Dairesi olarak, çok önemli gördüğümüz bu ve benzeri değerleri topluma ve geleceğe aktarma misyonu çerçevesinde, Kıbrıs Türk masallarını derleme, yayınlama ve bir kaynak oluşturma ile ilgili çalışmaları sürdüreceğimizin bilinmesini isterim” dedi.

Basdelli isimli masal kitabını Ayten Özgener nakletti, Araştırmacı – Yazar Nurperi Özgener derledi, Ressam - Yazar Kemal Behcet Caymaz resimledi ve düzeltisini Erdinç Akgür yaptı. Kitabı okumak isteyen çocuklar, Lefkoşa’da Kültür Dairesi ile AKM Milli Kütüphane’ye ve bölgelerde de, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerine mesai saatleri içerisinde giderek kitabı ücretsiz olarak alabilecekler.