Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği’nin 13’üncü olağan genel kurulu yapıldı, başkanlığa Şevket Öznur yeniden seçildi.

Derneğin 13. Olağan Genel Kurulu, dün Lefkoşa’daki Saçaklı Ev’de gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Şevket Öznur (Başkan), Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye), Ejdan Sadrazam (Dış İlişkiler Sorumlusu), Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu), Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu), Seyit Özkutlu (Faal Üye), Bülent Küçük (Yedek Üye)”

Denetleme Kurulu’nda başkan Aslı Piro, üyeler Akın Sarıkaya ve Çağın Zort, yedek üye olarak ise Özben Aksoy görev aldı.