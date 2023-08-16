Begüm Tekakpınar "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"na katılıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile genç müzik sanatçısı Begüm Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor.

Eğitimci- müzisyen Kürşat Tilki’nin kemanıyla eşlik edeceği Begüm Tekakpınar, Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un iş birliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"na katılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ülke sanatçılarının gerek ülke içinde, gerekse uluslararası organizasyonlarda sanatlarını icra edebilmelerine imkan ve ortam yaratmak için çok çalıştığını vurguladı.

Kültür Dairesi’nin girişimleriyle Kırgızistan’ın “3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması”nda KKTC’nin ilk kez temsil edileceğini bildiren Zaimağaoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na teşekkür ederek genç müzik sanatçısı Begüm Tekakapınar’a başarılar diledi.

Zaimağaoğlu, Begüm Tekakpınar’ın, yarışmada kendi bestelerinden iki şarkı seslendireceğini bildirdi.

Kırgızistan’ın Çolpon-Ata şehrinde, 17-22 Ağutos tarihlerinde düzenlenecek Pop Müzik Festivali Yarışması’nda Begüm Tekakpınar’ın “Aramız Derya Deniz” ve “Are You Up Above?” isimli şarkılarını seslendireceği bilgisini veren Zaiağaoğlu, Tekakpınar’a eğitimci müzisyen Kürşat Tilki’nin de kemanıyla eşlik edeceğini ifade etti.