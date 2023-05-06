Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 18.si gerçekleştirilen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali bu akşam Soprano Alina Polova ve Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’ nda saat 20.00’de başlayacak Soprano Alina Polova ve Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri’nde Bach, Mozart, Bilet, Tchaikovsky, Puccini, Gounod, Mascagni ve Arditi’nin Operalarından seçme aryaları seslendirilecek.

Festival’de yarın akşam ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına gerçekleştirilecek olan Cyprus Piano Resitali’nde tanınmış piyanist ve eğitimci Rauf Kasimov’un öğrencileri sahne alacaklar ve piyano edebiyatının en güzel örneklerini seslendirecekler.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alacak festivalde tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde devam eden konserler şöyle:

6 Mayıs, Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri

7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un Öğrencilerinin "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" Yararına verecekleri Konser

10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali "Latin Caz Esintisi"

12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz "15. Yıl Konseri”.

Tüm konserlere giriş (200 TL) biletli olacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’ dan sağlanabiliyor.