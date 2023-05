Bellapais İlkbahar Müzik Festivali "Film Müzikleri Konseri'yle devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de “Film Müzikleri Konseri” ile devam edecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası Şef Eray İnal yönetiminde sahneye kurulacak Led ekrandan sunulacak görüntüler eşliğinde; “21. Century Fox, Pirates Of Caribbean, Cinema Paradiso, I Will Always Love You, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Imperial March (Star Wars), Por una Cabesa, Mission Impossible, Anlamazdın (Issız Adam), Shindler's List Tek Başına, Game Of Thrones, Pulp Fiction, God Father, Shape of My Heart Film Müzikleri” seslendirilecek. Konserde Ezgi Akgürgen solist olarak yer alacak.

Festival, 6 Mayıs Cumartesi akşamı Soprano Alina Polova ve Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri ile devam edecek.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç' ın katkılarıyla Bellapais Manastırı' nda yer alacak festivalde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına da bir konser gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde daha sonraki konserler şöyle:

“7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un Öğrencilerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına verecekleri Konser. 10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali Latin Caz Esintisi. 12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz 15. Yıl Konseri.”

Bellapais Manastırı'nda yer alacak tüm konserler saat 20.00' de başlayacak ve giriş 200 TL karşılığında biletli olacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’dan sağlanabiliyor.