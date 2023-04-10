Bellapais Manastırı’ndaki flüt ve piyano resitalini izleyen Tatar vurguladı: “Nitelikli sanat etkinliklerine verdiğimiz destek, imkanlar ölçüsünde sürecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilen flüt ve piyano resitalini izledi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen böylesi konserlerin devamının gelmesinin, evrensel bir dil olan sanat sayesinde, KKTC’nin sınırları aşarak sesini duyurmaya devam etmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Ersin Tatar, “Nitelikli sanat etkinliklerine verdiğimiz destek, imkanlar ölçüsünde sürecektir” ifadelerini kullandı.