Bellapais Müzik Festivali’nin kapanışında muhteşem konser

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konserinde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları da sahnede olacak.

Konser halka açık ve ücretsiz olarak 21 Haziran Cuma 2019 - 20:30'da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.

Konsede M.GLINKA, V.MONTI, A.PRYOR, F.LIZST, G.BIZET, G.PUCCINI, W.A.MOZART, G.F.HANDEL, G.VERDI, K.ALIRIZA BEY, N.CELAL ANDEL, ANONIM VE KAMRAN AZIZ eserleri icra edilecek.

Konser bilgileri ve konserde yer alacak sanatçı listesi aşağıdaki gibi:

ŞEF: Levent TÜRKEL

SOLİSTLER:

Tuğrul Enver TÖRE (Bariton)

Sermin DİKMEN TÖRE (Soprano)

Gökçe Nur SEMERCİ (Soprano)

Samed KAHREMAN (Kontrtenor)

Nihat AĞDAÇ (Keman)

Günay TUZKAYA (Piyano)

Emre BERBERGİL (Trombon)

ORKESTRA:

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası