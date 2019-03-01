Çatalköy Belediyesi’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası boyutta yapılacak “Beşparmaklar Tiyatro Festivali” bugün başlıyor.

“Artık yüzü gülmeli, çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleşecek Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali, bugün Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başlayacak.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 13 farklı tiyatro ekibi, toplamda 17 oyun sergileyecek. Festival, yaklaşık bir ay sürecek.

Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin programına göre; bu akşam saat 20.00’da Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” oyunu sahnelenecek. Oyun Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yer alacak.