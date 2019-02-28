Çatalköy Belediyesi’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası boyutta yapılacak “Beşparmaklar Tiyatro Festivali” yarın başlıyor.

“Artık yüzü gülmeli, çünkü başka dünya yok!” sloganıyla gerçekleşecek Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali, yarın, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başlayacak.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 13 farklı tiyatro ekibi, toplamda 17 oyun sergileyecek. Festival, yaklaşık bir ay sürecek.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu festival ile ilgili yazılı açıklamasında, Çatalköy Belediyesi olarak yerel tiyatroların güçlendirilmesi ve tiyatronun halkla çok sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınılması misyonuyla yola çıktıklarını kaydetti.

Bu yıl buna uluslararası boyut katarak ülkenin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduklarını belirten Hulusioğlu, Türkiye ile birlikte Sırbistan, Fransa ve İtalya’dan tiyatro gruplarıyla birlikte uluslararası festival denemesi yapacaklarını ifade etti.

Hulusioğlu, ülkedeki hem ödenekli hem de amatör ama en az ödenekli olanlar kadar profesyonelce işlerini yapan tiyatro ekipleriyle kaliteli bir festival çıkartmak hedefiyle bu yıl organize olduklarını ifade etti.

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik de, şu anda uluslararası boyut düzeyinde bir deneme yaptıklarını belirterek, seyircinin karşısına en iyi şekilde çıkmak istediklerini söyledi.

Festivalin açılışında gösterilecek “Deli” oyunu, gündelik yaşantıların ne kadar tutkulu ve yıkıcı olduğunu izleyicilere anlatmaya çalışıyor. “İnsanın hayata tutunmasını ya da ölümün eşiğinde dolaşmasını sağlayan nedir?” gibi soruları akıllara getirmeyi sağlayan “Deli”, izleyenleri insan doğasının karanlık delhizlerinde dolaşmaya davet ediyor.

Nikolay Gogol’un yazdığı, yönetmenliğini Kubilay Erdelikara’nın yaptığı oyunu Türkiye’den Maltepe Belediyesi Tiyatrosu izleyicilerle buluşturacak.

FESTİVAL PROGRAMI

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin programı şöyle:

“1 Mart Cuma Deli Maltepe Belediye Tiyatrosu / Türkiye Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

4 Mart 2019 Pazartesi Yabancı Sesler, Silence Tiyatro / İtalya Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

7 Mart 2019 Perşembe Şerefine İnsanoğlu İskele Belediyesi Tiyatrosu Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

8 Mart 2019 Cuma Karakondzule 99 (Savaş Karşıtı Kabare) SAMTEATAR Topluluğu / Sırbistan Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

9 Mart 2019 Cumartesi Şenlik Çıkmazı Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

11 Mart 2019 Pazartesi Tilki ile Kirpi (Çocuk Oyunu) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

13 Mart 2019 Çarşamba Medea Belleği, Theatre Espace Marais/ Fransa Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

15 Mart 2019 Cuma Hayrettin’in Sihirli Hıyarı. Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

17 Mart 2019 Pazar Çökme Tehlikesi Var! Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

19 Mart 2019 Salı Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi (Çocuk Oyunu) KKTC Devlet Tiyatroları Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 09.30- 10.30

21 Mart 2019 Perşembe İkinci Caddenin Mahkumu. Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

22 Mart 2019 Cuma İkinci Caddenin Mahkumu. Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

24 Mart 2019 Pazar Ejderha Tepesi. Beyarmudu Bel. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

26 Mart 2019 Salı Yıldız Olmak Kolay Mı? Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00

27 Mart 2019 Çarşamba Yıldız Olmak Kolay Mı? Çatalköy Belediye Tiyatro Su Yer: Erol Avgören Kültür Merkezi Saat: 20.00”

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. Bilet fiyatları tam 10 Türk Lirası, öğrenci 5 Türk Lirası olarak belirlendi.