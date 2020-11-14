Betmezoğlu kardeşler ABRSM yüksek skorlular konserine katıldı

İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (ABRSM) Yüksek Skorlular Konseri’ne bu yıl Kıbrıslı Türk öğrenciler de katıldı.

Online düzenlenen, 17 ülkeden 37 performansın sergilendiği 3. Global ABRSM Yüksek Skorlular Konseri'nde Fatma ve Halil Betmezoğlu kardeşler piyano dinletileriyle yer aldı. Konser bugün ABRSM youtube kanalı, web sitesi ve facebook sayfasından yayınlandı.

Kuruluşu 1880’li yılların sonuna dayanan ABRSM için 93 ülkede uluslararası sınav yapılıyor. Sınavlarda “yüksek notla (distinction)” başarılı olan öğrenciler konsere katılmak için başvuru yapabiliyor.

Konserin duyurusu 5 Kasım’da ABRSM’nin resmi facebook, web sitesi ve youtube kanalından ülke temsilcilerinin katıldığı bir video ile yapıldı. Videoda, Kıbrıs adına ABRSM diplomasına sahip olan, Betmezoğlu kardeşlerin öğretmeni Zehra Onbaşı Yılmaz da yer aldı.