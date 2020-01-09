Bibliotheque'te Eda Baba konseri

Lefkoşa'nın popüler eğlence mekanlarından Bibliotheque, büyük bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye'li ünlü sanatçı Eda Baba, 17 Ocak Cuma akşamı Bibliotheque'de sahne alacak.

Kıbrıs Genç Tv ve First Fm'in medya sponsörü olduğu bu dev konserin bilet satış yerleri Gazimağusa'da Pasgucci, Lefkoşa'da ise Dereboyu Mado olarak açıklandı.

Ayrıca konsere gelmek isteyenler Bibliotheque'den bilet temin edebilecekler.

Rezervasyon için 0548 850 88 80 ve 0533 862 17 09 numaraları aranabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 19:05