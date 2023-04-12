'Bir Delinin Hatıra Defteri’ Cumartesi sahne alacak

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu'nun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde perdelerini açtığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun cumartesi günü saat 20.30’da, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişi ve tek perde şeklinde sergilenen oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken; Ömer Dündar ise oyunculuğu üstleniyor. Müzik Direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, Işık Tasarım Uygulamalarında Mehmet Saygıer, Sahne Tasarım Uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.

Oyunun konusu şöyle; Sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesi ile hayallerinin yıkılması sonucunda, kendini soylu bir beyzade olarak görmeye başlaması, delirerek kendini İspanya Kralı olmuş bir halde akıl hastanesinde bulmasına neden olur.